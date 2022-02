Το next big thing στο γυναικείο τένις, η Μπρέντα Φρουβίρτοβα κατέκτησε επαγγελματικό τίτλο πριν καν κλείσει τα 15 της χρόνια.

Για όσους παρακολουθούν φανατικά τένις, ας κρατήσουν αυτό το όνομα: Μπρέντα Φρουβίρτοβα.

Η νεαρή Τσέχα, που ακόμη δεν έχει κλείσει τα 15 της χρόνια, κατέκτησε τον πρώτο της επαγγελματικό τίτλο, σε τουρνουά 25.000 δολαρίων στην πόλη Τουκουμάν της Αργεντινής. Το Νο4 στα juniors θεωρείται από τους ειδικούς στο άθλημα ότι θα γράψει ιστορία όταν ενηλικιωθεί, αρκεί να μην πάει τίποτα στραβά στην καριέρα της.

Η Φρουβίρτοβα που είναι γεννημένη στις 2 Απριλίου του 2007, έγινε η νεότερη παίκτρια που κατακτά τίτλο σε ITF Pro διοργάνωση από το 2015. Τελευταία ήταν η 14χρονη τότε Κλερ Λιου που είχε κερδίσει στο Ορλάντο ένα τουρνουά 10.000 δολαρίων.

Incredible!! 14 y/o Brenda Fruhvirtova defeats Alves 6-3 6-3 at the W25 in Tucumán and, in just her 3rd pro tournament, wins her 1st pro title!! During the week he beat two top 200 players and one top 250, and she will climb to ~#600 pic.twitter.com/FRBrck7TXx