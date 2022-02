Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται να μιλήσει στα ΜΜΕ για την δική του εκδοχή στην υπόθεση απέλασής του από την Αυστραλία.

Τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτιτς επισκέφτηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας δέχτηκε πρόσκληση από τον Πρόεδρο της πατρίδας του μετά την περιπέτειά του στην Αυστραλία όπου τελικά απελάθηκε και απουσίασε έτσι από το Australian Open.

Το Νο1 του κόσμου, αφού ευχαρίστησε τον κ. Βούτσιτς και τους Σέρβους για την στήριξή τους, αποκάλυψε ότι σε 7 με 10 ημέρες θα προχωρήσει σε δηλώσεις στα ΜΜΕ για όσα έγιναν στη Μελβούρνη.

«Μέσα στις επόμενες 7 με 10 ημέρες θα μιλήσω στα ΜΜΕ και θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για την δική μου εκδοχή για τα όσα έγιναν στην Αυστραλία» ανέφερε ο Τζόκοβιτς μεταξύ άλλων.

