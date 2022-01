Τίτλος για Κοκκινάκη στην Αδελαϊδα, δεν τα κατάφερε ο Μάρεϊ στο Σίδνεϋ

Ο Θανάσης Κοκκινάκης κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε ATP τουρνουά.

Στα 25 του χρόνια ο Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, πουν πριν 7 χρόνια θεωρούνταν το κορυφαίο ταλέντο στην πατρίδα του, κατάφερε να κερδίσει στον τελικό της Αδελαϊδας τον Γάλλο Αρθουρ Ρίντερνεκ με 2-1 σετ (6-7(6), 7-6(5) 6-3) μετά από 2 ώρες και 38 λεπτά.

Hard work PAYS OFF @TKokkinakis claims his maiden @atptour title in front of a home crowd at #AdelaideTennis



Congratulations, champion!! pic.twitter.com/4M8tJSfYfh