Ο Ντάκγουορθ πήρε πόντο προσπαθώντας να φορέσει το καπέλο του (vid)

O Τζέιμς Ντάκγουορθ πήρε τον πόντο της βραδιάς στο ATP Cup.

Αυτό θα πει συγκέντρωση στον στόχο… Ο Τζέιμς Ντάκγουορθ παίρνει το βραβείο του δυσκολότερου πόντου της χρονιάς, ή αν θέλετε του πιο… ασυνήθιστου.

Κατά την διάρκεια του αγώνα του με τον Ρώσο Σαφιούλιν για το ATP Cup, ήταν η σειρά του να σερβίρει. Κατά το σερβίς όμως του έφυγε το καπέλο από το κεφάλι και κατάφερε να το πιάσει στον αέρα. Προσπαθούσε μάταια να το φορέσει πάλι, αλλά ο αντίπαλός του έπαιζε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινε, με αποτέλεσμα να παίξει τον πόντο κρατώντας το στο χέρι. Τελικά πήρε τον πόντο και πανηγύρισε με τον πάγκο του.

Hat's off to you, James Duckworth



