O Τζόκοβιτς πήρε την ρακέτα του και βγήκε στην γειτονιά να παίξει τένις (vid)

Σε γειτονιά του Βελιγραδίου ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντάλλαξε μερικά χτυπήματα μαζί με παίκτη του χάντμπολ.

Την ώρα που οι Αυστραλοί κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για την συμμετοχή του στο Australian Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την ρακέτα του και άρχισε να παίζει τένις στην γειτονιά του.

Παρέα με έναν Σέρβο παίκτη του χάντμπολ, τον Πέταρ Τζόρτζιτς της Μπενφίκα, βρέθηκαν στην ίδια γειτονιά, με τον Νόλε να απαθανατίζεται κρατώντας μια ρακέτα.

Novak Djokovic and Benfica’s handball player (the best, btw) Petar Djordjic in Belgrade today. pic.twitter.com/U7lti3xjcQ