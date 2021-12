Στον Σίνερ η φανέλα με το Νο10 της Μίλαν (vid)

Ο Γιανίκ Σίνερ επισκέφτηκε το Μιλανέλο για να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές της Μίλαν και πήρε ως δώρο μια φανέλα με το Νο10 στην πλάτη από τον Πάολο Μαλντίνι.

Την ευκαιρία να περάσει λίγες ώρες στο Μιλανέλο είχε ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο Ιταλός τενίστας που έκανε πράγματα και θαύματα το 2021 και έκλεισε στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης είχε εκφράσει την επιθυμία να γνωρίσει από κοντά τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας, της Μίλαν.

Ο Γιανίκ Σίνερ επισκέφτηκε το Μιλανέλο όπου είδε προπόνηση και συστήθηκε στους ποδοσφαιριστές.Εν συνεχεία πήρε δώρο μια φανέλα με το Νο10 στην πλάτη από τον Πάολο Μαλντίνι.

Ο Ιταλός τενίστας που είναι μόλις 20 ετών θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια και εκτός από το άθλημα του αγαπάει το σκι αλλά και το ποδόσφαιρο.

Ο Σίνερ ήταν και πρωταθλητής στο αλπικό σκι σε μικρότερη ηλικία.

"It's been an honour" @janniksin's reaction to meeting the Rossoneri



"È stato un onore"

Le parole di Jannik Sinner dopo la visita a Milanello#SempreMilan pic.twitter.com/156IVcgl5P