To tweet… απορίας του Τσιτσιπά για το «ένστικτο» των ανθρώπων να αγοράζουν χαρτί τουαλέτας

Το… quote της ημέρας του Στέφανου Τσιτσιπά έχει να κάνει με την χρήση του χαρτιού τουαλέτας από τον άνθρωπο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε άλλο ένα… αινιγματικό tweet.

Αυτή τη φορά, το Νο4 του κόσμου, για τον οποίο μίλησε ο Χουάν Κάρλος Φερέρο σε αποκλειστική συνέντευξη στο Gazzetta, εξέφρασε την απορία του για το… ένστικτο επιβίωσης του ανθρώπου να αγοράζει χαρτί τουαλέτας.

Η… απορία του είναι «κλεμμένη» βέβαια από το διαδίκτυο, καθώς πολλοί έχουν γράψει το ίδιο σχόλιο στο παρελθόν, το οποίο είχε να κάνει με το γεγονός ότι στην πανδημία τα ράφια των σούπερ μάρκετ με το συγκεκριμένο προϊόν ήταν τα πρώτα που άδειαζαν…

I still can't believe people's survival instincts told them to grab toilet paper.