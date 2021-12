Davis Cup: Η Ρωσία σήκωσε την κούπα (vids)

Επικρατώντας στον τελικό της Κροατίας με 2-0, η Ρωσία κατάφερε να σηκώσει το Davis Cup και να γίνει η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τένις.

Το τρίτο Davis Cup στην ιστορία της κατέκτησε η Ρωσία. Οι Ρώσοι που αγωνίστηκαν ως Ρωσική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης επικράτησαν με 2-0 της Κροατίας, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να γίνουν αγώνες στα διπλά. Οι Ρούμπλεφ και Μεντβέντεφ οδήγησαν την ομάδα τους στην κορυφή μετά από 15 χρόνια επικρατώντας των Γκόγιο και Τσίλιτς με 2-0 (6-4, 7-6 (5)) και 2-0 (7-6 (7), 6-2) αντίστοιχα. Η Ρωσία από την αρχή των αγώνων έδειξε πως δεν έχει αντίπαλο φτάνοντας με άνεση ως το τέλος και την κατάκτηση του τροπαίου.

The moment @DaniilMedwed defeated Cilic 7-6(7) 6-2 to clinch a third Davis Cup title for RTF #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/yX6rrIQm4x — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021