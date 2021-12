Νέο νηπιαγωγείο στη Νις της Σερβίας από το ίδρυμα Τζόκοβιτς (vid)

To ίδρυμα του Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να κατασκευάζει σχολεία στις πόλεις και στα χωριά της Σερβίας.

Το Novak Djokovic Foundation συνεχίζει το σπουδαίο του έργο στην Σερβία κατασκευάζοντας σχολεία για τα παιδιά των περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης.

Αυτή τη φορά ανακοινώθηκε η κατασκευή νηπιαγωγείου στην πόλη Νις της Σερβίας το οποίο θα στεγάσει 100 μικρά παιδιά από τα 1000 που έχουν μείνει εκτός νηπιαγωγείου αφού δεν υπάρχουν εγκαταταστάσεις.

This Season of Giving, let's remember the importance of the first steps. By reconstructing an old community center in Nis, we will provide 100 children with an access to preschool education.



