Η ATP ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τους κορυφαίους της χρονιάς

Τρεις υποψηφιότητες για την οικογένεια Ρουντ, "παίζουν" δυνατά για βραβείο οι Μάρεϊ, Αλκαράθ αλλά και ο Ράφα Ναδάλ.

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από την ATP οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία για τα βραβεία του 2021.

«Τρέχει» παράλληλα η ψηφοφορία για τον κορυφαίο των fan στην οποία ψηφίζουν ελεύθερα οι φίλαθλοι έως την 7η Δεκεμβρίου σε μια κατηγορία όπου ο Ρότζερ Φέντερερ είναι 19 φορές νικητής.

Φαβορί είναι και φέτος ο Ελβετός ενώ βασικοί υποψήφιοι είναι ο Τσιτσιπάς, ο Ναδάλ, ο Μεντβέντεφ, ο Ρούμπλεφ, ο Ζβέρεφ, ο Μπερετίνι. Φυσικά ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει όποιον θέλει.

Τώρα όσο αφορά τις άλλες κατηγορίες για τις οποίες ψηφίζουν οι παίκτες έχουμε ανά κατηγορία τις παρακάτω υποψηφιότητες:

Comeback Player of the Year

Η κατηγορία αυτή αφορά παίκτες που επέστρεψαν μετά από μεγάλο διάστημα κυρίως λόγω τραυματισμού και έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Το 2020 νικητής ήταν ο Βάσεκ Πόσπισιλ ενώ στο παρελθόν έχει 2 βραβεία ο Ντελ Πότρο.

Ο Άντι Μαρεϊ μοιάζει με φαβορί για να κερδίσει ξανά τον τίτλο μετά από το 2019.

Thanasi Kokkinakis

Mackenzie McDonald

Andy Murray

Jack Sock

Most Improved Player of the Year