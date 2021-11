Μεντβέντεφ: «Πρέπει να με βγάλει για φαγητό μετά από την πρόκριση ο Τζόκοβιτς»

Η Ρωσία απέκλεισε την Ισπανία και έστειλε την Σερβία ως 2η από τον όμιλο της στους "8" του Davis Cup. Μετά από αυτό ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρωστάει ένα γεύμα στο Ντανίλ Μεντβέντεφ σύμφωνα με το Νο2 κόσμου.

Ενώ η Σερβία ήταν με το ένα... πόδι εκτός προημιτελικών στο Davis Cup η Ρωσία "πέταξε" εκτός την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία μέσα στη Μαδρίτη και έτσι πέρασε ως πρώτη από τον όμιλο της και έδωσε στους Σέρβους το τελευταίο εισιτήριο!

Η Ρωσία θα παίξει στις 2/12 με την Σουηδία και η Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς με το Καζακστάν την 1η Δεκεμβρίου στη Μαδρίτη.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε πάντως πως μετά από αυτή την πρόκριση ο "Νόλε" του χρωστάει: «Κάποια μέρα, ο Νόβακ θα πρέπει να με βγάλει για φαγητό για το σημερινό».

'We were already receiving messages from some people from Serbia. I'm not gonna say who'



Fair play to @DaniilMedwed, who says RTF's goal wasn't to kick Spain or Serbia out but to 'win a match' #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/kL9nyc77K1