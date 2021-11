Davis Cup: Πρεμιέρα με το δεξί για Γαλλία, Κροατία και Σουηδία (vids)

Η Γαλλία επικράτησε δύσκολα με 2-1 της Τσεχίας στην πρεμιέρα της τελικής φάσης του Davis Cup.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην τελική φάση του Davis Cup στο τένις η Γαλλία.

Αν και τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Τσεχία, επικράτησε με 2-1 νίκες και πήρε σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Χρειάστηκαν να κάνουν δύο ανατροπές για να φτάσουν στην νίκη και πλέον αν κερδίσουν και την Βρετανία θα είναι στους «8».

Οι Τσέχοι τους ξάφνιασαν καθώς προηγήθηκαν χάρη στη νίκη του Μάτσακ επί του Γκασκέ με 2-0 σετ (7-6, 6-2), αλλά ο Αντριάν Μαναρινό ισοφάρισε την σειρά επικρατώντας του Γίρι Βέσελι με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-2). Βρέθηκε να χάνει το πρώτο σετ και την Τσεχία να είναι ένα σετ μακριά από τη νίκη, ωστόσο ο Μαναρινό έφερε το 1-1 και στη συνέχεια στο διπλό οι Ερμπέρ και Μαχού κέρδισαν τους Λετσέκα και Μάτσακ με 2-1 σετ (3-6, 6-4, 6-3) κάνοντας δεύτερη ανατροπή.

WATCH OUT GROSJEAN!



A reminder to always keep your eye on the ball...#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/fs2seTiAtQ — Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2021

Εύκολα οι Κροάτες την Αυστραλία

Στην θεωρία μόνο ήταν ντέρμπι η αναμέτρηση της Κροατίας με την Αυστραλία, καθώς οι Κροάτες επικράτησαν εύκολα με 3-0.

Top level and more



Croatia take the decisive 2-0 lead over Australia courtesy of @cilic_marin magic #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/pmTpqiEyox November 25, 2021

Αρχικά ο Γκότζο επικράτησε του Ποπίριν με 2-0 σετ (7-6, 7-5) στη συνέχεια ο Τσίλιτς του Ντε Μινόρ (6-1, 5-7, 6-4) και μετά πιο άνετα οι Μέτκιτς και Πάβιτς των Ντε Μινόρ και Πιρς με 6-3, 6-1.

“One of the shots of the year”



Mate Pavic take a bow!#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/7XZWegxskj — Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2021

Περίπατος για Σουηδία

Εξίσου εύκολα κέρδισε και η Σουηδία τον Καναδά με 3-0 και έχει σοβαρότατο προβάδισμα για την πρωτιά στον όμιλο. Ο Ελάιας Ιμέρ κέρδισε αρχικά με 2-0 τον Ντίεζ (6-4, 6-2), στη συνέχεια ο Μίκαελ Ιμερ τον Ποσπισίλ επίσης με 2-0 (6-4, 6-4) και στο διπλό οι Γκόρανσον και Λίντστεντ τους Ποσπισίλ και Σνουρ με 2-0 (7-6, 6-4).

Pinpoint accuracy for Sweden



They take the first set in the Doubles clash. #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/D2Mw32pgUS — Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2021

Το σημερινό πρόγραμμα

Η δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης περιλαμβάνει άλλες τρεις αναμετρήσεις (αμφότερες στις 17:00 ώρα Ελλάδος).

Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ στην Μαδρίτη, η Ιταλία τις ΗΠΑ στο Τορίνο, στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας και η Αυστρία την Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ινσμπρουκ.