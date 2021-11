Είδε τους Clippers με τον σύντροφο της η Ναόμι Οσάκα

H Ναόμι Οσάκα πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφο της, τον ράπερ Κόρντε, στο παιχνίδι των Clippers με τους Mavericks στο Λος Άντζελες.

Τον αγώνα του NBA των Los Angeles Clippers με τους Dallas Mavericks στο Staples Center τους Λος Άντζελες παρακολούθησε η Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια, πρώην Νο1 και κάτοχος 4 τίτλων Grand Slam, επανεμφανίστηκε μαζί με τον σύντροφο της, τον Αμερικανό ράπερ Κόρντε, και φυσικά τράβηξαν τα φλας επάνω τους.

Η Ναόμι Οσάκα δεν έχει πολλές δημόσιες τελευταίο διάστημα μετά από τις διακοπές της στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Ιαπωνέζα που έκλεισε εκτός top-10 τη χρονιά έχει ξεκινήσει προπονήσεις αλλά κανείς δεν γνωρίζει εάν θα την δούμε στη Μελβούρνη για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2020 στο Australian Open.

