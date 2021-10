Courmayeur Open: Πρώτος τίτλος μετά από το 2017 για την Βέκιτς (vid)

Η Ντόνα Βέκιτς κατέκτησε τίτλο στην Ιταλία για πρώτη φορά μετά από το 2017 και το Νότιγχαμ.

Σε πτώση είναι η πορεία της Ντόνα Βέκιτς τα τελευταία χρόνια αλλά η τενίστρια από την Κροατία είχε μια καλή εβδομάδα στη Βόρεια Ιταλία και επέστρεψε στους τίτλους.

Η Ντόνα Βέκιτς που έχει φτάσει έως το Νο19 κόσμου και την Δευτέρα από το Νο97 θα είναι στο Νο67 επικράτησε με 7-6 (3), 6-2 της Κλάρα Τουσόν στον τελικό του Courmayeur Ladies Open.

Είναι ο πρώτος τίτλος της μετά από το 2017 και το Νότιγχαμ και ο 3ος στην καριέρα της 25χρονης.

