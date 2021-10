St. Petersburg Open: Ο Φαν Ντε Ζάντσουλπ απέκλεισε τον Ρούμπλεφ (vids)

Εκτός ημιτελικών στην Αγία Πετρούπολη έμεινε ο νικητής του 2020 και Νο5 κόσμου Αντρέι Ρούμπλεφ. "Δράστης" ήταν ο Μπότικ Φαν Ντε Ζάντσουλπ.

Μετά από δυο σερί κατακτήσεις τίτλων από Ρώσους (Μεντβέντεφ 2019, Ρούμπλεφ 2020) φέτος δεν θα υπάρχει παρουσία Ρώσων ούτε στα ημιτελικά του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Νο1 του ταμπλό και Νο5 κόσμου Αντρέι Ρούμπλεφ αποκλείστηκε με 6-3,6-4 από τον Ολλανδό (Νο69) Μπότικ Φαν Ντε Ζάντσουλπ.

BTIC US Open sensation Botic Van de Zandschulp is doing BIG things in St Petersburg as well - knocking out top seed Rublev 6-3 6-4 for his first Top 10 win! pic.twitter.com/TZml4XbIel

Ο Ολλανδός που πέτυχε την πρώτη top-10 νίκη της καριέρας του θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με τον Μάριν Τσίλιτς ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στον τελικό στο Kremlin Cup.

Even after all these years, look what it means @cilic_marin continues his strong form by edging out RBA in two and a half hours, 6-4 3-6 6-3#spbopen pic.twitter.com/CCJkBBKXns