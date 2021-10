Kremlin Cup: Τίτλος στη Μόσχα και στο top-20 ο Καράτσεφ (vids)

Τον 2ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Ασλάν Καράτσεφ αφού επικράτησε με 6-2,6-4 του Μάριν Τσίλιτς στον τελικό του Kremlin Cup.

Τον πρώτο τίτλο στην πατρίδα του κατέκτησε ο Ασλάν Καράτσεφ.

Ο 28χρονος Ρώσος που συστήθηκε στο ευρύ κοινό του τένις στο Australian Open 2021 όπου και έφτασε στον ημιτελικό επικράτησε την Κυριακή στη Μόσχα και στον τελικό του Kremlin Cup με 6-2,6-4 του Μάριν Τσίλιτς.

Ο Κροάτης αν και είχε 2 κούπες το 2014 και το 2015 στη Μόσχα δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση του Ρώσου ο οποίος έφτασε στους 2 τίτλους καριέρας.

Ο Ασλάν Καράτσεφ κατέκτησε τον παρθενικό του τίτλο στο Ντουμπάι το 2021 και έκανε μια νέα αρχή στην καριέρα του. Την Δευτέρα θ είναι στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης που είναι ατομικό του ρεκόρ.

