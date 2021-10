Kremlin Cup: Τσίλιτς και Καράτσεφ για τον τίτλο στη Μόσχα (vids)

Ο Μάριν Τσίλιτς θα διεκδικήσει την Κυριακή (16:00) τον 3ο τίτλο του στη Μόσχα από τον Ασλάν Καράτσεφ στον τελικό του Kremlin Cup.

O Μάριν Τσίλιτς και ο Ασλάν Καράτσεφ θα διεκδικήσουν την Κυριακή (16:00) στη Μόσχα τον τίτλο στο Kremlin Cup.

Ο 33χρονος Κροάτης (No41) που έφυγε νικητής από την Μόσχα το 2014 και το 2015 επέστρεψε στους τελικούς αφού απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ρικάρντας Μπεράνκις στον ημιτελικό.

Αυτός θα είναι ο 34ος τελικός για το πρώην Νο3 κόσμου και θα παλέψει για τον 20ο τίτλο του.

Απέναντι του θα έχει τον Ρώσο Ασλάν Καράτσεφ (No22) ο οποίος απέκλεισε τον συμπατριώτη του Κάρεν Κατσάνοφ με 7-6 (7), 6-1 στον 2ο ημιτελικό.

Ο Καράτσεφ θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο της καριέρας του. Με τον Τσίλιτς έχουν δώσει ένα παιχνίδι φέτος στο Cincinnati Masters και ο Κροάτης επικράτησε με 7-5, 6-3.

Την Κυριακή (12:00) στη Μόσχα θα ξεκινήσει και ο τελικός των γυναικών όπου θα παίξουν η Ανέτ Κονταβέιτ και η Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

