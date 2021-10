Indian Wells: Το...σπριντ του Μάρεϊ για το toilet break (vid)

Ο Άντι Μάρεϊ πήρε στον αγώνα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ το toilet break για το οποίο "κατηγόρησε" τον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά επέστρεψε με ρυθμό Μπολτ!

Μετά από την ήττα του από τον Στέφανο Τσιτσιπά στον 1ο γύρο του US Open 2021 ο Άντι Μάρεϊ είχε επιτεθεί στον Έλληνα για τα toilet break που παίρνει συνεχώς.

Τον κατηγόρησε πως κόβει τον ρυθμό του αντιπάλου και έκανε παράπονα για τον χρόνο. Τότε άνοιξε μεγάλο θέμα και τοποθετήθηκαν αρκετοί παίκτες ανάμεσα στους οποίους και ο Νόβακ Τζόκοβιτς που πήρε το μέρος του Έλληνα.

Η ουσία είναι πως δεν υπάρχει κανονισμός για τον χρόνο του toilet break αλλά μετά από τον θόρυβο που υπήρξε αυτό θ' αλλάξει.

Έφτασε όμως και η ώρα να πάρει toilet break και ο Άντι Μάρεϊ. Στον αγώνα του στο Indian Wells με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ την ώρα που ο Γερμανός άλλαζε τα παπούτσια του ο Σκοτσέζος πήγε τουαλέτα.

Πως πήγε όμως... Θύμισε Μπολτ και πήγε και ήρθε τρέχοντας από την τουαλέτα. Δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα μάλλον...

Shoelace issues Bathroom break



Stefanos Tsitsipas is typing…



What on earth is going on at Indian Wells pic.twitter.com/JkaxrwYDcD