Indian Wells: Η Ρότζερς άφησε εκτός προημιτελικού την Φερνάντεζ (vid)

Η Σέλμπι Ρότζερς απέκλεισε στα 3 σετ την Λέιλα Φερνάντεζ και θα παίξει στον προημιτελικό του Indian Wells με την Οσταπένκο.

Μετά από μάχη που ξεπέρασε τις 2,5 ώρες η Σέλμπι Ρότζερς απέκλεισε την Λέιλα Φερνάντεζ στον 4ο γύρο του Indian Wells.

Η Αμερικανίδα επικράτησε με ανατροπή με 2-6, 6-1,7-6 (4) της Καναδής φιναλίστ του US Open 2021 και θα παίξει στον προημιτελικό με την Γέλενα Οσταπένκο.

Η νικήτρια είχε 5/16 μπρέικ πόιντ και η χαμένη 4/14.





