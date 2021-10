Η Σάσνοβιτς έκλεισε… τσάμπα εισιτήρια επιστροφής (vid)

Την συνέντευξη της βραδιάς έδωσε on court στο Indian Wells η Αλιασάντρα Σάσνοβιτς.

Μετά την Εμμα Ραντουκάνου, η Αλιασάντα Σάσνοβιτς απέκλεισε άλλη μία κάτοχο grand slam.

Η Λευκορωσίδα επικράτησε της Σιμόνα Χάλεπ με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει άλλη μία νικήτρια grand slam! Ο λόγος για την συμπατριώτισσά της, Βικτόρια Αζαρένκα, με την Σάσνοβιτς πάντως να αποδεικνύεται πως δεν ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο.

Όπως παραδέχτηκε η ίδια στην συνέντευξη στο court μετά τη νίκη της με την Χάλεπ, δεν περίμενε με τίποτα ότι θα έφτανε ως τον τρίτο γύρο και είχε κλείσει μάλιστα και εισιτήρια επιστροφής για την πατρίδα της!

«Όταν είδα την κλήρωση, είδα τρεις κατόχους grand slam κι εμένα. Ηταν αστείο. Σήμερα έπαιξα κόντρα σε μία από τις κορυφαίες τενίστριες, την Σιμόνα Χάλεπ. Ημουν πολύ νευρική γιατί ήθελα πολύ να κερδίσω. Αλλά είχα αγοράσει ήδη εισιτήρια επιστροφής για το σπίτι, γιατί ποτέ δε ξέρεις… Εδινε 70% σ’ αυτήν και 30% σε μένα. Είπα να έρθω να διασκεδάσω στο ματς, αλλά να κερδίσω; Ουάου!» είπε προκαλώντας τα γέλια στις κερκίδες.

