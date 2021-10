Προκρίθηκε στο ATP Finals ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (vid)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγινε ο 4ος παίκτης που παίρνει την πρόκριση στο ATP Finals 2021 που θα διεξαχθεί στο Τορίνο από τις 14 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Με την είσοδο του στους "32" στο Indian Wells ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε και την πρόκριση για το ATP Finals 2021 που θα διεξαχθεί στο Τορίνο (14-21/11).

Ο Γερμανός τενίστας που κατέκτησε το ATP Finals 2018 έγινε ο 4ος μετά από τους Τζόκοβιτς, Μεντβέντεφ και Τσιτσιπά ενώ απομένουν άλλα 4 εισιτήρια για τους τελικούς.

Στην 5η θέση του Race είναι ο Ρούμπλεφ και ακολουθούν οι Μπερετίνι, Ρουντ, Χούρκατς και Σίνερ.

The 2018 champion returns.



@AlexZverev joins Djokovic, Medvedev & Tsitsipas at the #NittoATPFinals in Turin!