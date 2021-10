Indian Wells: Φοβερή μάχη Μάρεϊ-Αλκαράθ με νικητή τον Άντι (vids)

O Άντι Μάρεϊ με ανατροπή απέκλεισε στον 2ο γύρο του Indian Wells με 5-7, 6-3, 6-2 τον Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά από σφοδρή μάχη 3 ωρών (3.05) ο Άντι Μάρεϊ ξεπέρασε το εμπόδιο του Κάρλος Αλκαράθ και είναι στον 3ο γύρο του Indian Wells.

Ο 34χρονος Βρετανός πρώην Νο1 κόσμου που είναι πλέον στο Νο121 απέκλεισε με 5-7, 6-3, 6-2 τον 18χρονο Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ (Νο38) και θα παίξει με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον 3ο γύρο.

Στο 1ο σετ ο Μάρεϊ αρχίζει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 4-1.

