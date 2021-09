Φιλιππούσης: «Υπήρχαν εποχές που δεν είχα χρήματα ν' αγοράσω μεσημεριανό» (vids)

Ο Μαρκ Φιλιππούσης που συμμετέχει στο παιχνίδι επιβίωσης "SAS Australia" μίλησε για τα δύσκολα χρόνια της ζωής του όπου δεν είχε να φάει.

Ο Μαρκ Φιλιππούσης είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές του τένις στην Αυστραλία.

Από πατέρα Έλληνα, τον Νίκο, και μητέρα Ιταλίδα την Ροζάνα, ο Μαρκ από μικρός ξεκίνησε να παίζει τένις και έφτασε στο Νο8 κόσμου το 1999.

Έπαιξε σε δυο τελικούς Grand Slam. Το 1998 θα χάσει από τον Πάτρικ Ράφτερ στο US Open και το 2003 από τον Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon.

Ο Ελβετός κατέκτησε το 1ο Grand Slam της καριέρας του και ο Αυστραλός πλησίαζε προς την δύση της.

Στην καριέρα του κατέκτησε 11 τίτλους μεταξύ των οποίων το Indian Wells του 1999 και μόνο από prize money εισέπραξε το ποσό των 7εκατ. δολαρίων.

Σήμερα είναι 44 ετών, δεν έχει τα λεφτά που κέρδισε από το τένις και συμμετέχει στο "SAS Australia" που είναι ριάλιτι επιβίωσης που προβάλει το Chanel 7.

Στο επεισόδιο της Τρίτης προχώρησε σε αποκαλύψεις για την ζωή του, για την σχέση του με το χρήμα και παραδέχτηκε ότι έφτασε σε σημείο να μην έχει να φάει!

Πέρασε περιόδους τραυματισμών, έμεινε εκτός δράσης για μεγάλα διαστήματα. Ο ίδιος θα παραδεχτεί για εκείνες τις "μαύρες" περιόδους.

«Για επτά ημέρες τρώγαμε ζυμαρικά και λάχανο. Είχε καταλήξει να είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Η μαμά μου το αποκαλούσε "το φαγητό των φτωχών». Ζήτησα δανεικά από φίλους. Δεν είχα να φάω, σημειώνει ο Μαρκ που σήμερα είναι 44 ετών.

Στην ζωή του είχε πολλά και πολυτελή αυτοκίνητα αλλά και 15 μηχανές. Το 2003 όταν κατέκτησε το Davis Cup για 2η φορά με την Αυστραλία έδωσε 100.000 δολάρια για να αγοράσει ένα Dodge Viper και το πούλησε την επόμενη ημέρα.

Όταν δεν έπαιζε τένις δεν είχε χρήματα. Ζορίζονταν.

So Mark, tell us more about that dating show... #SASAustralia pic.twitter.com/MwDKK8spL0