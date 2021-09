Moselle Open: Τέταρτος τίτλος για τον Χούρκατς (vids)

Ο Χούμπερτ Χούρκατς κατέκτησε τον τίτλο στη Μετς της Γαλλίας και έφτασε στους 3 στο 2021.

Τον 3ο τίτλο του μέσα στο 2021 και τον 4ο στην καριέρα του κατέκτησε ο Χούμπερτ Χούρκατς.

Ο Πολωνός που είναι στο Νο13 κόσμου και στην αρχή της σεζόν κέρδισε το Miami Open επικράτησε με 7-6 (2), 6-3 του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στον τελικό του Moselle Open στη Μετς της Γαλλίας.

Ο Χούρκατς απέκλεισε στον προημιτελικό τον Άντι Μάρεϊ. Αργότερα την Κυριακή θα παίξει και στον τελικό στο διπλό!

4 out of 4 in finals for Hubi #MoselleOpen | @HubertHurkacz pic.twitter.com/0IyZW173N2

Another title



Top seed @HubertHurkacz wins his first indoor title with a 7-6 6-3 win over Carreno Busta at the #MoselleOpen pic.twitter.com/opMS7uiTnH