Moselle Open: Ο Μάρεϊ απέκλεισε με ανατροπή τον Ουμπέρ (vids)

Ο Άντι Μάρεϊ απέκλεισε με 2-1 σετ το Νο26 κόσμου τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ και θα παίξει με τον Βάσεκ Πόσπισιλ για μια θέση στους "8" στο Moselle Open.

Σπουδαία πρεμιέρα για τον Άντι Μάρεϊ στη Μετς της Γαλλίας και στο Moselle Open.

Ο σπουδαίος Βρετανός τενίστας, πρώην Νο1 κόσμου, απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-2 τον Γάλλο (Νο26) Ούγκο Ουμπέρ στον 1ο γύρο του τουρνουά και θα παίξει για μια θέση στους "8" με τον Βάσεκ Πόσπισιλ.

Στο ίδιο τουρνουά ο Νορβηγός Ρουν απέκλεισε με 6-0, 6-0 τον Ισπανό Ζαπάτα Μιράλες!

Murray Magic @andy_murray fights back to defeat Humbert 4-6 6-3 6-2 at the #MoselleOpen in Metz pic.twitter.com/dM4fQowRhF

Scores are LEVEL @andy_murray wins the second set 6-3 to force a decider at the #MoselleOpen pic.twitter.com/HrFxRP11YO