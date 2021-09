Δεύτερος τίτλος για την 18χρονη Κλάρα κόντρα στην Οσταπένκο (vids)

Η 18χρονη Κλάρα Ταουσόν επικράτησε με 2-1 σετ της Γέλενα Οσταπένκο στον τελικό στο Λουξεμβούργο και κατέκτησε τον 2ο τίτλο της στο 2021.

Τον 2ο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε μέσα στο 2021 η Κλάρα Ταουσόν.

Η 18χρονη από την Δανία που είναι στο Νο70 κόσμου επικράτησε με 6-3,4-6,6-4 της Γέλενα Οσταπένκο στον τελικό στο Λουξεμβούργο και θα βρεθεί την Δευτέρα στο Νο52!

Η Οσταπένκο θα ταξιδέψει στην Οστράβα για να παίξει την Τρίτη με την Άννα Μπλίνκοβα τον 1ο γύρο και εάν προκριθεί θα συναντήσει την Μαρία Σάκκαρη.

A new champion is in town



Clara Tauson outlasts the defending champion Ostapenko in a thrilling three-set match to claim the trophy #LuxembourgOpen pic.twitter.com/TOtNsRWQwZ