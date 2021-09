Davis Cup: Ο Σβάρτσμαν έχασε από παίκτη που δεν έχει θέση στα ranking της ΑΤΡ (vid)

Τρομερή έκπληξη στο Μπουένος Αϊρες όπου ο Σβάρτσμαν έχασε από το Νο63 των τζούνιορς!

Η έκπληξη του… αιώνα έγινε στο Davis Cup στην μάχη της Αργεντινής με την Λευκορωσία.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, Νο15 στον κόσμο, ηττήθηκε με 2-0 σετ από παίκτη που δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αγώνα ATP και δεν έχει ούτε καν θέση στα ranking!

Ο αντίπαλος του Αργεντινοή ήταν ο 18χρονος Ντανίλ Οσταπένκοφ, ο οποίος στα juniors βρίσκεται μόλις στο Νο63! Κι όμως επικράτησε κατά κράτος του σπουδαίου αντιπάλου του (6-4 ,6-3) και πέτυχε μια νίκη που θα θυμάται σε όλη του τη ζωή.

Ο Οσταπένκοφ δεν έχει λάβει μέρος ποτέ σε τουρνουά της ΑΤΡ ή σε Grand Slam. Εχει μάλιστα μόνο μία εμφάνιση σε επαγγελματικά ματς που ήταν και πάλι στο Davis Cup πέρυσι με αντίπαλο την Γερμανία, όπου είχε χάσει από τον Ντομινίκ Κέπφερ με 6-0, 6-2! Στην δεύτερη αναμέτρησή του σε tour-level όμως, κέρδισε παίκτη του Top15!

Biggest upset in Davis Cup history?!



*Junior* world No.63 Daniil Ostapenkov of Belarus 🇧🇾 STUNS world No.15 Diego Schwartzman 6-4 6-3 on the Buenos Aires clay!#DavisCup pic.twitter.com/9M6Bfh6bpB