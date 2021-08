Ο Ισνερ έγινε ο δεύτερος τενίστας στην ιστορία με τουλάχιστον 13.000 άσους!

Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Τζον Ισνερ στο ματς με τον Κάμερον Νόρι στο Σινσινάτι.

Στο τρίτο σετ και με το σκορ 3-2 υπέρ του, ο Τζον Ισνερ σέρβιρε για να κάνει το 40-0 με έναν άσο. Αυτός ο άσος γράφτηκε στην ιστορία καθώς ήταν ο υπ’ αριθμόν 13.000 στην καριέρα του Αμερικανού.

Με αυτόν τον άσο έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που ξεπερνά αυτό το όριο, καθώς το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στον Ιβο Κάρλοβιτς με 13.709. Πλέον ο Ισνερ στα 35 του, ελπίζει να μπορέσει να το ξεπεράσει πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Just the second player in history to reach the 13,000-ace milestone, joining Ivo Karlovic (13,709).



