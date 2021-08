Ο Νικ Κύργιος εμφανίστηκε στο The Voice της Αυστραλίας για χάρη της αδερφής του (vid)

Η Χαλιμά Κύργιος, αδερφή του Νικ Κύργιος, τραγούδησε στο The Voice της Αυστραλίας και ο άσος του τένις έκανε… guest εμφάνιση.

Στο ριάλιτι The Voice της Αυστραλίας εμφανίστηκε ο Νικ Κύργιος! Όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να συμπαρασταθεί την αδερφή του, Χαλιμά, η οποία στο εμφανίστηκε στο σημερινό επεισόδιο ως διαγωνιζόμενη.

Η μεγάλη αδερφή του Αυστραλού τενίστα, κέρδισε τις εντυπώσεις από τους κριτές, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν ακόμη περισσότερο όταν άκουσαν ποια είναι. Ανάμεσα στους κριτές είναι και η Ρίτα Ορα, η οποία φέρεται να είναι και η νέα σύντροφος του Κύργιου… Δεν αποκλείεται μάλιστα γι' αυτό και να διάλεξε να μπει στην δική της ομάδα η αδερφή του...

Ο Νικ έδωσε πάντως σόου καθώς η οικογένειά του παρακολουθούσε την προσπάθεια της Χαλιμά και εμφανίστηκαν μέσω video chat στο στούντιο. Αρχικά δεν ήταν στο πλάνο και εμφανίστηκε κατά την διάρκεια που μιλούσαν οι κριτές.

Παραδέχτηκε μάλιστα πως δεν άκουσε την αδερφή του να τραγουδάει γιατί μόλις είχε μπει στο σπίτι, επιστρέφοντας από δουλειές στο Σίδνεϊ.

"I missed it" @NickKyrgios drops in just in time for Halimah's performance. #TheVoiceAU pic.twitter.com/FsKPRbBW5y