Η Ναόμι Οσάκα στο πλευρό της Αϊτής μετά τον φονικό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ.

Με μισή καταγωγή από την Αϊτή, η Ναόμι Οσάκα δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη από το δράμα της χώρας που μετρά πάνω από 300 νεκρούς από τον φονικό σεισμό.

Ο σεισμός των 7,2 Ρίχτερ στην Αϊτή έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 304 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ήδη χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο θέλουν να προσφέρουν βοήθεια στο νησί.

Ανάμεσά τους και η Ναόμι Οσάκα η οποία έχει μισή καταγωγή από την χώρα, καθώς ο πατέρας της είναι από την Αϊτή.

Η Οσάκα, που αγωνίζεται για την Ιαπωνία, ανακοίνωσε πως όσα έσοδα βγάλει από το τουρνουά της Αϊτής, θα τα διαθέσει για τους πληγέντες από τον φονικό σεισμό.

«Πραγματικά, με πονά που βλέπω όλη την καταστροφή στην Αϊτή. Πρόκειται να συμμετάσχω σε ένα τουρνουά αυτήν την εβδομάδα και θα δώσω όλα τα οικονομικά μου κέρδη, στις προσπάθειες βοήθειας στην Αϊτή. Ξέρω ότι το αίμα των προγόνων μας είναι ισχυρό, θα προχωρήσουμε» έγραψε στο twitter.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising