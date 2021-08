Ο δρόμος για το Νο2 δεν είναι και τόσο μακρύς για τον Τσιτσιπά

Κομβικό το US Open για την άνοδο στα rankings για τον Στέφανο Τσιτσιπά που κάνει εξαιρετική πορεία προς το παρόν στο Τορόντο.

Πριν λίγες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωνε πως ο στόχος του για την φετινή σεζόν είναι να παραμείνει στο Top-3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Την δεδομένη στιγμή, ο μόνος από τον οποίο φαίνεται να απειλείται για να πέσει από το Νο3 είναι ο Ράφαελ Ναδάλ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Ισπανός να κάνει πορείες του επιπέδου του και ταυτόχρονα ο Στέφανος να… πάψει να δείχνει αυτή την αξιοθαύμαστη σταθερότητα που έχει φέτος σε όλα σχεδόν τα τουρνουά (με εξαίρεση το Wimbledon, τους Ολυμπιακούς και την Μαδρίτη, στα άλλα 13 τουρνουά που μετείχε, υπολογίζοντας και το Τορόντο που είναι σε εξέλιξη, έφτασε το λιγότερο στα προημιτελικά).

Για να φτάσει σε αυτό το Νο3 ο Τσιτσιπάς, δύο πράγματα έπαιξαν τον ρόλο τους. Το ρεκόρ που έχει φέτος (42-12) παίζοντας σε 15 τουρνουά και φτάνοντας σε 12 (13 με το Τορόντο που είναι σε εξέλιξη) τουλάχιστον στους «8».

Το δεύτερο είναι η αποχή του Ναδάλ από τους αγώνες καθώς ο Ισπανός έχει συμμετάσχει μόλις σε 7 τουρνουά, έχοντας ρεκόρ 24-5. Αν δεν απείχε ο Ναδάλ, δύσκολα θα έφτανε στο Νο3 φέτος, είναι η αλήθεια.

Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς, έχει κάθε λόγο να… γλυκοκοιτάζει το Νο2 στο οποίο βρίσκεται ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (το Νο1 του Τζόκοβιτς είναι ακόμη μακρινό). Ο Ρώσος έχει 9,920 βαθμούς και ο Στέφανος 8,115, ωστόσο αυτή η διαφορά μπορεί να μειωθεί αισθητά στο tour της Βορείου Αμερικής αν σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη έχει αντίστοιχες πορείες.

Ηδη ο Tsitsifast στο Τορόντο έχει εξασφαλίσει κέρδος στην κατάταξη (360) με την παρουσία του στα ημιτελικά και αν κερδίσει, θα πάρει 1.000 πόντους, ενώ αν χάσει, θα εξασφαλίσει 600.

