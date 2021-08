Η Κόκο Βαντεβέγκε έκανε το πιο αδιάφορο ζέσταμα σε αγώνα τένις στην ιστορία (vid)

H Αμερικανίδα Κόκο Βαντεβέγκε ήταν… προκλητικά αδιάφορη στο ζέσταμα σε αγώνα τένις και προκάλεσε τα νεύρα της αντιπάλου της.

Ένα εντελώς ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα τένις, με «πρωταγωνίστρια» την Κόκο Βαντεβέγκε.

Η Αμερικανίδα μετείχε σε τουρνουά Challenge στην Πενσιλβάνια, όπου βγήκε για ζέσταμα για το παιχνίδι κόντρα στην Γεωργιανή Εκατερίνε Γκοργκότζε. Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες καθώς επικρατούσε καύσωνας, με την Βαντεβέγκε να έχει κερδίσει το πρώτο σετ και να έχει χάσει το δεύτερο, έχοντας κράμπες στα πόδια. Δεν κυνηγούσε καν ορισμένες μπάλες, με τον διαιτητή να καλεί ιατρικό τάιμ άουτ.

Κι ενώ αποφασίστηκε να αναβληθεί ο αγώνας, η απόφαση άλλαξε και οι δύο παίκτριες βγήκαν ξανά στο court. Μόνο που αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Αμερικανίδα, η οποία φρόντισε να το δείξει με τον πιο περίεργο τρόπο.

Την ώρα που ξεκινούσαν να κάνουν ζέσταμα, η Κόκο απαντούσε στα χτυπήματα της αντιπάλου της με ένα… χάδι στην μπάλα, για να δείξει ότι δεν θέλει να συνεχίσει.

Vandeweghe being her petulant self and refusing to do a proper warmup. No idea how she didn’t get defaulted for this. pic.twitter.com/SFxQg40Biu