Φιναλίστ στο Ladies Open Lausanne η Γραμματικοπούλου (vid)

H Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου μαζί με την Ούλρικε Εϊκέρι ηττήθηκαν στον πρώτο τους τελικό WTA στο διπλό.

Την ήττα στον πρώτο της τελικό (διπλό) σε επίπεδο WTA γνώρισε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Η Ελληνίδα τενίστρια που έπαιξε μαζί με την Ούλρικε Εϊκέρι (Νορβηγία) ηττήθηκαν με 6-3, 6-7 (3), 10-5 από τις Σουζάν Μπαντέκι και Σιμόνα Βάλτερτ από την Ελβετία στον τελικό της Λωζάνης που είχε διάρκεια 1.55.

Η επιτυχία της Βαλεντίνης βέβαια είναι μεγάλη αφού έφτασε στον πρώτο τελικό της σε επίπεδο WTA και την Δευτέρα θα κάνει νέο ρεκόρ καριέρας στο διπλό αφού θ' ανέβει στο Νο141!

That Championship Winning Feeling



Susan Bandecchi & Simona Waltert def. Eikeri & Grammatikopoulou in a championship tie-break to win the #LadiesOpenLausanne doubles title! pic.twitter.com/dm1OeHiI2X