Πρόωρος αποκλεισμός στο διπλό για Στέφανο-Πέτρο Τσιτσιπά στο Αμβούργο (vid)

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν με 7-5, 7-6 (5) από τους Τιμ Πούετζ/Μάικλ Βίνους στον 1ο γύρο στο διπλό στο Hamburg Open.

Εκτός Hamburg Open από τον 1ο γύρο στο διπλό έμειναν οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς.

Οι αδελφοί Τσιτσιπά παρά το καλό παιχνίδι τους ηττήθηκαν με 7-5, 7-6 (5) από τους Τιμ Πούετζ / Μάικλ Βίνους (Νο2) οι οποίοι θα παίξουν στη συνέχεια με Κραϊνοβιτς/Λάγιοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την Τετάρτη στο απλό και θ' αντιμετωπίσει στις 16:30 (Cosmote Sport 6) είτε τον Κέπφερ είτε τον Μάρτερερ.

Στο 1ο σετ οι αδελφοί Τσιτσιπά θα προηγηθούν με μπρέικ (2-1) αλλά οι Πούετζ/Βίνους θα το πάρουν πίσω για το 2-2.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος θα φτάσουν σε τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά οι αντίπαλοι τους θα το σβήσουν για το 3-2.

