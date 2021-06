Ντε Μινόρ: Πήρε τίτλο στο γρασίδι ο υποψήφιος αντίπαλος του Τσιτσιπά (vids)

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ που μπορεί να συναντήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον 4ο γύρο στο Wimbledon κατέκτησε τον τίτλο στο Ίστμπουρν.

Με τίτλο ολοκλήρωσε δυο πολύ καλές εβδομάδες στο γρασίδι ο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο 22χρονος Αυστραλός που είναι στο Νο18 κόσμου επικράτησε στον τελικό στο τουρνουά του 'Ιστμπουρν της Αγγλίας με 4-6, 6-4, 7-6 (5) του Ιταλού Λορέντζο Σόνεγκο και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του στο γρασίδι!

The key to winning Eastbourne for @alexdeminaur?



