Διεκδικεί τον "παρθενικό" τίτλο του στο γρασίδι ο Μεντβέντεφ (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Καρένιο Μπούστα και προκρίθηκε στον τελικό στο Mallorca Open.

Τον πρώτο του τίτλο στο γρασίδι θα διεκδικήσει το Σάββατο ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-2 τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στον ημιτελικό στο τουρνουά στη Μαγιόρκα και θα διεκδικήσει τον τίτλο από τον νικητή του αγώνα του Μαναρινό με τον Κουέρι.

Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός του μέσα στο 2021 όπου έχει 1-1 και θα διεκδικήσει τον 11ο τίτλο.

Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει στο Wimbledon με πρώτο αντίπαλο τον Γερμανό Λέναρντ Στρουφ.