Γιόρτασε τις 500 νίκες στο Tour ο Λόπεζ (vid)

Ο 39χρονος Φελισιάνο Λόπεζ συμπλήρωσε 500 νίκες καριέρας στη Μαγιόρκα απέναντι στον Κάρεν Κατσάνοφ.

Τις 500 νίκες στο Tour της ATP έφτασε στην πατρίδα του την Ισπανία ο Φελισιάνο Λόπεζ.

Ο 39χρονος τενίστας με τις 77 συμμετοχές σε Grand Slam επικράτησε στον 2ο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα με 4-6, 6-2, 6-4 του Κάρεν Κατσάνοφ.

Έτσι πλέον έχει 500 νίκες και 466 ήττες στην καριέρα του. Είναι στο Νο90 κόσμου και έχει κερδίσει 7 τίτλους στην καριέρα του.

Είναι ο 10ος εν ενεργεία παίκτης που φτάνει στις 500 νίκες.

Επόμενος αντίπαλος του ο Αντριάν Μαναρινό.

List of active ATP players with 500+ wins:



Federer - 1247

Nadal - 1027

Djokovic - 961

Murray - 678

Gasquet - 556

Verdasco - 554

Cilic - 533

Wawrinka - 533

Robredo - 533@feliciano_lopez



Welcome to the club, Feli! pic.twitter.com/27lp6giD1n