Ο Μαναρινό έβγαλε το πιο τυχερό tweener της χρονιάς! (vid)

Έναν απίστευτο πόντο κέρδισε ο Αντριάν Μαναρινό στο παιχνίδι κόντρα στον Γιαν Λέναρντ Στρουφ στην Μαγιόρκα.

Έναν από τους πιο τυχερούς πόντους που έχουμε δει την φετινή χρονιά στο τένις, έβγαλε ο Αντριάν Μαναρινό στην Μαγιόρκα στο παιχνίδι με τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ, για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Σε έναν πόντο όπου οι δύο αντίπαλοι είχαν ανέβει στο φιλέ, ο Στρουφ πέρασε ένα βαθύ χτύπημα στο μπαλάκι, με τον Μαναρινό να τρέχει να προλάβει ώστε να σώσει τον πόντο.

Όχι μόνο το έκανε, αλλά πήρε και τον πόντο με ένα απίστευτα τυχερό χτύπημα. Επιχείρησε ένα tweener, με το μπαλάκι να χτυπάει στο φιλέ και να προσγειώνεται… βασανιστικά στην πλευρά του αντιπάλου του, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του.

Ούτε και ο Γάλλος βέβαια ο οποίος γελούσε με τον τρόπο που κέρδισε τον πόντο, ζητώντας πάντως ιπποτικά συγνώμη από τον αντίπαλό του, όπως επιβάλλεται στο τένις.

Most unexpected tweener ever by Adrian Mannarino



