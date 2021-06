Για τον τίτλο στο "Στέφι Γκραφ" η Μπένσιτς (vids)

Η Μπελίντα Μπένσιτς θα διεκδικήσει την Κυριακή από τον Λιουντμίλα Σαμσόνοβα τον τίτλο στο Βερολίνο.

Τον 5ο τίτλο της καριέρας της και τον πρώτο μετά από τον Οκτώβριο του 2019 (Μόσχα) θα διεκδικήσει την Κυριακή στο Βερολίνο η Μπελίντα Μπένσιτς.

Η Ελβετίδα που είναι στο Νο12 κόσμου απέκλεισε με 7-5,6-4 την Γαλλίδα Κορνέ και θα παίξει στον τελικό στο "Στέφι Γκραφ" με την Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Outstanding performance



Liudmila Samsonova knocks out the No.7 seed Azarenka to book a place in her first career final!#bett1open pic.twitter.com/pVeEY1Lsp9