Ο Μπερετίνι θέλει να γίνει ο πρώτος Ιταλός νικητής στο Queen's Club (vids)

O Ματέο Μπερετίνι θ' αντιμετωπίσει τον Κάμερον Νόρι στον τελικό της Κυριακής στο Queen's Club Championships και θέλει να γίνει ο πρώτος Ιταλός που θα φτάσει στην κορυφή από το 1881!

Στον τελικό ενός από τα πλέον παλιά και φημισμένα τουρνουά τένις στον κόσμο, του Queen's Club Championships έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο9 κόσμου θα παίξει την Κυριακή στον τελικό απέναντι στον Βρετανό Κάμερον Νόρι και εάν τα καταφέρει θα γίνει ο πρώτος νικητής από τη χώρα του σ' ένα τουρνουά που ξεκίνησε το 1881.

Cam can do First ATP-500 fina 29-12 in 2021 #cinchChampionships pic.twitter.com/DCH8KClABL

Το 1998 ο Λόρενς Τίλεμαν (Ιταλία) έφτασε στον τελικό αλλά ηττήθηκε από τον Βρετανό Σκοτ Ντράπερ.

Ο Κάμερον Νόρι απέκλεισε τον Τζακ Ντράπερ στον προημιτελικό ενώ στον ημιτελικό του Σαββάτου επικράτησε με 7-5, 6-3 του Καναδού Ντένις Σαποβάλοφ.

Berrettini bulldozer @MattBerrettini powers into his third final of 2021 without the loss of a set to improve to 17-5 lifetime on grass. #cinchChampionships pic.twitter.com/HdpE1W8CMB