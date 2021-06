Ημιτελικός στο Queen's Club για τον Μπερετίνι (vids)

Ο Ματέο Μπερετίνι απέκλεισε ... εντός έδρας τον Νταν Έβανς και είναι στον ημιτελικό του Queen's Club Championships.

Προελαύνει στο Queen's Club του Λονδίνου ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο9 κόσμου απέκλεισε με 7-6 (3), 6-3 τον Βρετανό Νταν Έβανς στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

