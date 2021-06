Έκλεισε η τετράδα στο Halle Open (vids)

Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίαμ, ο Ρούμπλεφ, ο Μπασιλασβίλι και ο Ουμπέρ είναι στα ημιτελικά στο Halle Open.

Ένας top-10 παίκτης αλλά και τρεις ικανοί για όλα πήραν τα εισιτήρια για τα ημιτελικά στο Halle Open.

Ο μοναδικός top-10 είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

O Ρώσος με τον Γεωργιανό είναι στο 2-2 και δεν έχουν παίξει ποτέ σε γρασίδι.

Από την άλλη εύκολα στον ημιτελικό προκρίθηκε ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ αφού απέκλεισε με 6-3,6-2 τον Μάρκους Τζιρόν.

Εκεί θα συναντήσει τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ που έβγαλε νοκ άουτ στα 3 σετ (6-2,6-7 (5), 6-4) τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα.

Fantastique! @HumbertUgo overcomes Korda 6-2 6-7 6-4 and secures the final space in the Halle semi-finals#NoventiOpen pic.twitter.com/U1k5tF7EZy