Η Χριστίνα Γκέντζου εστέφθη παγκόσμια πρωταθλήτρια στα -65κ. στο παρα-ταεκβοντό στην πόλη Μούτζου της Νότιας Κορέας.

Σε μια κορυφαία επιτυχία έφθασε η Χριστίνα Γκέντζου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα -65κ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-ταεκβοντό, που φιλοξενείται στην πόλη Μούτζου της Νότιας Κορέας.

Η είκοσι ενός ετών αθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη στον τελικό της κατηγορίας της νίκησε τη Ρωσίδα, Ντιάνα Αμπουζιαρόβα και έγινε πρωταθλήτρια κόσμου.

Η Γκέντζου τον Αύγουστο του 2004 έγραψε ιστορία, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έγινε η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό.

«Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, τώρα είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια»

Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έρχεται να προστεθεί στα χρυσά μετάλλια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Βελιγραδίου το 2024 και του Μονάχου τον Μάιο.

Kαι όπως σημειώνει σε ανάρτησή της η Χριστίνα Γκέντζου: «Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, αυτό το Σάββατο είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου».