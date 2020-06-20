Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα του Σαββάτου 20/6
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ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ 0vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 73vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΛΜΠAΟ 79vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 79vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 73vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ESPANYOL -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΟΥΡAΛ -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
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