ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 96vs
ΚΙΜΚΙ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 73vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 72vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 65
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 56vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 46
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 24vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 17
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 1
LIVE
MCADOO/PARKS 1vs
XU/YOU 1
LIVE
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 0
LIVE
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 1
LIVE
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 0
LIVE
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 0vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
LIVE
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 1
LIVE
KATERINA SINIAKOVA 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 0
LIVE
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
KIM CLIJSTERS -vs
JOHANNA KONTA -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
K. KING/PATINO -vs
DESCOTTE/HERNANDEZ -
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ -vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ERI SHIMIZU -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ -vs
AYUMI HIRATA -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ -vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
PAULA ORMAECHEA -vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
GUSTAF STROM -
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
PAULA KANIA -
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ -
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ANNA ZAJA -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ -
ROBBIE ARENDS -vs
MUZINGAYE SIBANDA -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
SAUMYA VIG -
CEZAR CRETU -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
JUSTINE PYSSON -vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -
LUCA NARDI -vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ -
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
EVGENY TYURNEV -vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -
UMUT KAAN YENILMEZ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ -
CONSTANTIN SCHMITZ -vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ -
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ -vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΚΟΠ Σ. -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ -vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
TE RIGELE -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ARINA VASILESCU -
DEVIN BADENHORST -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
N. SANCHEZ IZQUIERDO -vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ -
ALEXANDER IGOSHIN -vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -
FRANCESCO MAESTRELLI -vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
HALA FOUAD -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ -vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ -
NG HAO YUAN -vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -
LUC KOENIG -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
AMINA ANSHBA -vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ -
ALBERT ROGLAN -vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ -
PIERRE MALAN -vs
CONNOR KRUGER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
MARTHA MATOULA -vs
RAFAILIA FULOP -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -
NINO EHRENSCHNEIDER -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
MELIS SEZER -vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
TIM RIEDEL -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
WILLIAM GRIFFITH -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
MIKAEEL WOODMAN -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ -vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ELEONORA MOLINARO -vs
OANA GEORGETA SIMION -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
JUAN ALCALDE -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
GERHARDT BECKER -
JORGE MARTINEZ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ -vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
HAGAR RAMADAN -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
MARION VIERTLER -vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
BLAKE ELLIS -vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
PEDRO ARAUJO -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -vs
VICTOR ERNAELSTEEN -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ALTUNA/WILLIS -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHRISTOS KEISIDIS -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
CAKAREVIC/MALECKOVA -vs
LUKAS/NJIRIC -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
GABARRO/TACCHI -vs
GUNES/SARITAS -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ -
HELLER/TOREBKO -vs
BILGIN/ILKEL -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
PURTSELADZE/STROM -vs
PATZANOVSKY/SOLBERG -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
PAAR/WACHACZYK -vs
LECHEMIA/PONCHET -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΟΥΓΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙ ΚΑΜΙΛΟ -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
JUAN IGNACIO GALARZA -vs
NICOLAS ARRECHE -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
PASHA/SCHNUR -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
JORDAN CORREIA -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
HSU/WHORISKEY -vs
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PATRICIA MARIA TIG -
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ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
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KING/ZVONAREVA -vs
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WANG X./ZHU L. -vs
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NEEL/SANTAMARIA -
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ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 85vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 81
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ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 74vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
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ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
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ΜΕΛΙΠΙΛΛA 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
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SAN GERMAN 31vs
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BAHIA DE FEIRA 1vs
ALAGOINHAS 0
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ERIE BAYHAWKS 64vs
LONG ISLAND NETS 48
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SAN LORENZO (W) 2vs
BANCO PROVINCIA (W) 0
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ΓΚΡΕΜΙΟ 1
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 0vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
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ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
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ΚΑΡAΚΑΣ 0vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
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GUABIRA 1vs
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 0
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 19
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ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0
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SP FC / BARUERI (W) 3vs
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ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
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VALINHOS (W) 0
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C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
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ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
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ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
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IMPERATRIZ 1
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ -
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ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ -
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ -
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ -
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ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ -
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -vs
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ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -vs
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ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
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