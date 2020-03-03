ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
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ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 23vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 31
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ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 25vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 25
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ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 28vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 35
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
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FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
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ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
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ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 0vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
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ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
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ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
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ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
PARK SOHYUN -vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ -
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ -vs
MISAKI MATSUDA -
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ -vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ -
VENUS WILLIAMS -vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA -
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ -vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ -
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ -vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ -
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ -
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ -vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ -
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ -vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ -
CHIARA DI TOMMASO -vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ -
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ -vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ -vs
MATTHEW ROMIOS -
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ -vs
SLOANE STEPHENS -
BRANKOVIC/FOWLER -vs
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BARCLAY/MEAGHER -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ASHLEY/BOZICEVIC -vs
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RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
GARLAND/KUNG -
BARAD/MATARUGA -vs
POULOS/SYMONS -
HONDO/KAWAMURA -vs
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DELLAVEDOVA/MA -vs
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OZEKI/UEDA -vs
UREKE/ZAKARLYUK -
HSU/ROMIOS -vs
ADDISON/DELANEY -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA -
MA/XUN -vs
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KLEIN/PUODZIUNAS -vs
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ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ -vs
YURIKO MIYAZAKI -
KAJI/NAMIGATA -vs
KOBORI/SHIMIZU -
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PURCELL/PUTTERGILL -
RISA USHIJIMA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
DI TOMMASO/MARSHALL -vs
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BEALE/FANCUTT -
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PARNABY/SMITH -vs
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HIRATA/NAGATA -vs
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ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
MUSTAFA CAN GUNES -
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ -
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ -
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ -vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -vs
CHRISJAN VAN WYK -
LEE SO-RA -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
ALEC BECKLEY -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ADESUWA OSABUOHIEN -
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -vs
ANDRES HAEFELE -
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ -
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
HUA RUNHAO -vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -
GOKBERK SARITAS -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
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RAMADAN/SHAABAN -vs
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ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
LARA VAN DER MERWE -
PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
ALTUNA/WILLIS -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
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ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
BARAN CENGIZ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
RASLAN/SANCHEZ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
DELIEN KLEINHANS -
HAJEK/VILARDO -vs
KOVACIC/PECAK -
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FALKOWSKA/KUBKA -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
JIRI LEHECKA -vs
DUSTY BOYER -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
TENA LUKAS -
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
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ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
JANI/SHERIF -vs
ANIL/VANGELOVA -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
J. BOUZAS MANEIRO -vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
VERA LAPKO -vs
CAMILA GIORGI -
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
LUKAS KRAINER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
MAYYA GORBUNOVA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
DALILA SPITERI -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
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ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ANSHBA/PACHKALEVA -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
STAMATIOS KAPIRIS -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
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HANA EL DEEB -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ALEXANDR BINDA -vs
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ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
LAMENS/SIMION -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
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ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
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ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
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ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
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BERFU CENGIZ -
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LO/MORITANI -vs
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INIGO CERVANTES -vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
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ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ -vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ -
CAVALIER -vs
ARNETT GARDENS -
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ -vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ -
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ -vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
MUKTIJODDHA SKC -vs
SAIF SC -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
ΕΛΒΙΒ U21 -
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 -vs
DNIPRO-1 U21 -
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 -vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
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ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
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ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
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ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
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VICTORIA GRODNO (W) -vs
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ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
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NEPTUNAS (W) -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
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ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
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BAERUM BASKET -vs
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ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
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FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
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ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
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