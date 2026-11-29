Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4: Τα Highlights του αγώνα
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Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι συνεχίζοντας τις πειστικές εμφανίσεις. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του ματς.
Χόρευαν στην βροχή οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό να κάνει ότι θέλει τον Ατρόμητο επικρατώντας με το εμφατικό 4-0. Ένα 4-0 που έγινε με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και το «τριφύλλι» κράτησε έτσι την διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του,
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τέσσερα γκολ, αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης στο Περιστέρι.
@Photo credits: INTIME
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