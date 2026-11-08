O Ζίβκοβιτς «χτύπησε» ξανά στο Καραϊσκάκης, ο ΠΑΟΚ άφησε τη δουλειά στη μέση

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για την καλύτερη φετινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, το τέταρτο συνεχόμενο αήττητο παιχνίδι στο Φάληρο, τον Ζίβκοβιτς των εννέα γκολ και τις ευκαιρίες που ο Ζαφείρης θα θυμάται για καιρό.

Τέσσερις επισκέψεις στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καμία ήττα. Τρεις την περσινή σεζόν, μία απόψε.

Ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει μια αξιοσημείωτη συνέπεια στις αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, αλλά το τελευταίο 1-1 αφήνει μια διαφορετική αίσθηση.

Αυτή τη φορά, οι ασπρόμαυροι μπορούν να αισθάνονται ότι άφησαν πίσω τους δύο βαθμούς. Όχι επειδή κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά επειδή είχαν σχέδιο αλλα και τις ευκαιρίες να κερδίσουν και δεν τις αξιοποίησαν.

Το τετ α τετ του Ζαφείρη στο 30', η δεύτερη κακή εκτέλεσή του στο 55', η κεφαλιά του Ντιέγκο Κόστα και η απίθανη ευκαιρία του Χατζηδιάκου συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα συμβιβάζεται με το ένα γκολ στο ενεργητικό του «Δικεφάλου».

Ο Αλέσιο Λίσι πήγε στο Φάληρο με σχέδιο και, κυρίως, κατάφερε να το εφαρμόσει. Άφησε συνειδητά την κατοχή στον Ολυμπιακό, κράτησε την ομάδα του συμπαγή και έβαλε τους γηπεδούχους να ψάχνουν διαδρόμους που δεν υπήρχαν. Οι αποστάσεις ήταν σωστές, η πίεση είχε στόχο και οι γρήγορες επιθέσεις έβγαζαν τον ΠΑΟΚ σε επικίνδυνες θέσεις.

Ακόμη και η αναγκαστική αποχώρηση του Γιάκιτς (θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες) στο 20' δεν χάλασε την ισορροπία του. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, αλλά για μεγάλο διάστημα δεν ήξερε τι να την κάνει. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ήξερε ακριβώς πού ήθελε να χτυπήσει. Και το έκανε. Του έλειψε το σωστό τελείωμα.

Για ένα εικοσάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση, βρήκε καλύτερες συνεργασίες και προηγήθηκε με τον Γκονζάλες σε μια στιγμή αδράνειας της ασπρόμαυρης άμυνας.

Εκεί ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να δείξει και χαρακτήρα. Δεν έχασε την ψυχραιμία του, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι του και συνέχισε να αναζητά το γκολ. Οι «ερυθρόλευκοι», από την πλευρά τους, έδωσαν μέτρα στον αντίπαλό τους και στο 71' πλήρωσαν ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα. Το 1-1, πάντως, δεν μπορεί να απομονωθεί από τη μεγάλη επέμβαση του Μοναστηρλή στο 85' και την αστοχία του Ζότα στην επαναφορά.

Και κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτηση ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο άνθρωπος που είχε ήδη δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, έδωσε τελικά τη λύση όταν ο ΠΑΟΚ την είχε περισσότερο ανάγκη. Έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε χωρίς δεύτερη σκέψη και έφτασε τα εννέα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Μαζί με τις δέκα ασίστ, οι άμεσες συμμετοχές του σε γκολ απέναντι στους Πειραιώτες έγιναν δεκαεννέα.

Εντυπωσιακή επίδοση, ακόμη περισσότερο για έναν ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Και υπάρχει κάτι ακόμη. Η συμφωνία για το νέο συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο: ο Ζίλε δεν φορά απλώς το περιβραχιόνιο. Έχει αναλάβει την ευθύνη του αρχηγού και την κουβαλά μέσα στο παιχνίδι. Η αυτοπεποίθησή του αυτή την περίοδο φαίνεται σε κάθε του ενέργεια στο τερέν.

Το σημαντικότερο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στο Καραϊσκάκης παρουσίασε, κατά τη γνώμη μου, την πιο ολοκληρωμένη φετινή του εικόνα. Με τακτική πειθαρχία, συγκέντρωση και ποδοσφαιριστές που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου ντέρμπι. Ο Λίσι έχει κάθε λόγο να κρατήσει πολλά από αυτή την εμφάνιση. Έχει όμως και έναν λόγο να προβληματίζεται: όταν δημιουργείς τόσες καθαρές ευκαιρίες απέναντι στον Ολυμπιακό και τελικά χρειάζεσαι ένα λάθος του αντιπάλου για να σκοράρεις, κάτι πρέπει να διορθώσεις στην τελική προσπάθεια.

Το αήττητο των τεσσάρων επισκέψεων είναι σημαντικό. Η εμφάνιση ακόμη περισσότερο. Αλλά το πραγματικό κέρδος για τον ΠΑΟΚ θα έρθει όταν αρχίσει να μετατρέπει τέτοιες εμφανίσεις σε νίκες. Γιατί στο Φάληρο είχε την ευκαιρία να το κάνει και την άφησε να φύγει.