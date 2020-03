Στερν, Κόμπι, κορονοϊός: Αυτή είναι η χειρότερη σεζόν στην ιστορία του ΝΒΑ (pic & vid)

Με τις συζητήσεις για αναβολή της σεζόν να είναι στο τραπέζι, η χθεσινή βραδιά στην Αμερική είναι η τελευταία που είδαμε μπάσκετ στο ΝΒΑ και αυτό θα ισχύσει σίγουρα για τις επόμενες 30 ημέρες. Κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί η πανδημία του κορονοϊού και πότε η... κανονικότητα θα επιστρέψει στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στην πιο φανταχτερή λίγκα του κόσμου.

Με σιγουριά μπορεί να πει κάποιος ότι αυτή η σεζόν είναι η χειρότερη του ΝΒΑ σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά, πρακτικά, αλλά και σίγουρα συναισθηματικά τίποτα δεν έχει πάει καλά από το καλοκαίρι και μετά και τα άσχημα γεγονότα ακολουθούν το ένα το άλλο, με το κλίμα να μην μπορεί να καλυτερεύσει.

Here’s the tweet from @dmorey of the @HoustonRockets that the @NBA says ‘deeply offended many of our friends and fans in #China ’. https://t.co/aHSYqbiSIY pic.twitter.com/Kst3jcD0IY

Η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σε πολλά επίπεδα και το μοναδικό που μένει είναι άπαντες να προσπαθήσουν με ευθύνη για το καλύτερο, ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τις κρίσεις τις ποίες βιώνουμε. Άλλωστε στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα μηνύματα των ΛεΜπρον και Κάρι μετά από τις ανακοινώσεις που έκαναν αυτή την σεζόν ακόμα πιο δύσκολη.

Υπομονή και αισιοδοξία!

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! . Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe

2020 aint it. Don't know what to compare this situation to…just gotta buckle up and take care of yourself and those around you. Basketball will be back at some point but right now, protect yourself and stay safe out there!

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 12, 2020