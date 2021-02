Μίτσελ: Η... αράχνη που αποστομώνει Σακίλ και θέλει κορυφή με τους Τζαζ! (pic & vid)

Οι Τζαζ δεν σταματούν να τρελαίνουν κόσμο, αφού αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφή του ΝΒΑ με 27-7.

Οι Μορμόνοι παίζουν υπέροχο μπάσκετ, πηγαίνοντας την κυκλοφορία μπάλας και το spacing σε άλλο επίπεδο.

Χαρακτηριστική είναι η φάση που έβγαλαν κόντρα στους Χιτ, στην οποία φαίνεται και γιατί είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ φέτος.

Another edition of PERFECT @utahjazz BALL MOVEMENT! pic.twitter.com/dMVPalFC6i

Στην υπέροχη χρονιά που διανύει η Γιούτα υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές, ωστόσο ένας ξεχωρίζει.

Το gazzetta.gr γράφει για τον Ντόνοβαν Μίτσελ που έχει αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη και ονειρεύεται να φέρει στη Γιούτα το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Όταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ επιλέχθηκε στο draft του 2017 δεν είχε γίνει μεγάλος ντόρος.

Οι Νάγκετς τον επέλεξαν στο Νο.13 και τον έστειλαν στη Γιούτα, σε μια επιλογή που δεν έδειχνε τότε να σημαίνει και πολλά.

Όμως ο Spida από την πρώτη στιγμή που πάτησε παρκέ του ΝΒΑ έδειξε σε όλους πως πρόκειται για κάτι ξεχωριστό.

Οι Τζαζ άρχισαν να αισθάνονται πως ο Ντόνοβαν μπορεί να γίνει ο νέος ηγέτης του και σε κάθε ματς ο Μίτσελ έδειχνε ικανός να το πετύχει.

Πλέον είναι All Star, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στη λίγκα και αναζητά τον τρόπο που θα φτάσει στην κορυφή.

Φέτος μετρά 24.5 πόντους, 5.3 ασίστ, 4.6 ριμπάουντ και 39% στα τρίποντα, σε μια ομάδα που κάνει... παρέλαση στη regular season του ΝΒΑ και ονειρεύεται μεγαλεία

This pass by Spida pic.twitter.com/8Ax5znULmB

Η λέξη Γιούτα φέρνει στο μυαλό των φανατικών με το ΝΒΑ δύο ονόματα. Του Καρλ Μαλόουν και του Τζον Στόκτον.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ κατάφερε να αφήσει πίσω του τον Mailman σε ια ξεχωριστή κατηγορία. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο Καρλ είναι 2ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Σίγουρα όταν αφήνεις πίσω τον τεράστιο Καρλ Μαλόουν σε μια ειδική κατηγορία είναι μεγάλο πράγμα. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μέτρησε 31 κόντρα στους Νετς, φτάνοντας στην 45η 30άρα της καριέρας του.

Ξεπέρασε τον Mailman που έχει 44, όσον αφορά παίκτες που δεν έχουν κλείσει τα 25 τους στους Τζαζ. Ο Μίτσελ έχει ακόμα χρόνια μπροστά του για να γράψει αρκετές φορές το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Γιούτα.

Ο Μίτσελ είναι ένα ευαισθητοποιημένο άτομο που δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ. Παλέυει για τους συνανθρώπους του και προσπαθεί να τους βοηθά όπως μπορεί

Ο γκαρντ των Γιούτα Τζαζ έχει στόχο μέσα από τις πωλήσεις των νέων παπουτσιών του να αλλάξει ζωές και τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τα όνειρα τους.

Ο Ντόνοβαν θέλει να σταθεί δίπλα σε φοιτητές του πανεπιστημίου που έπαιξε, το Λούιβιλ

Τουλάχιστον $200.000 από τις πωλήσεις του νέου παπουτσιού της Adidas, που φέρει το όνομα του Μιτσελ, θα προσφερθούν για τις σπουδές των φοιτητών. Άλλες $45 χιλιάδες θα δοθούν στα παιδιά του δολοφονημένου από αστυνομικούς, Τζορτζ Φλόιντ. Επιπλέον ο Μίτσελ έχει υποσχεθεί σχεδόν $12 εκατομμύρια για τους μαθητές και τους καθηγητές στο Γυμνάσιο του Κονέκτικατ (ήταν μαθητής εκεί και η μητέρα του καθηγήτρια).

«Προσπαθώ να βρω τρόπους να προσφέρω πίσω, όπως μπορώ. Ξέρω ένα τσούρμο παιδιά που δεν μπορούν να φοιτήσουν, ενώ μπορούν να μπούνε στο σχολείο. Και στο τέλος εγκαταλείπουν το όνειρό τους. Δεν συμβαίνει μόνο στο Λούιβιλ, αλλά παντού.

Αλλά επειδή πήγα εκεί στο πανεπιστήμιο, είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι για εμένα. Θέλω μόνο να δώσω κάτι στα παιδιά και να τους επιτρέψω να πάνε στο κολέγιο και κυνηγήσουν τα όνειρά τους», ήταν τα λόγια του.

“I’ve been hearing that since my rookie year.”

Spida responds to Shaq’s criticism. pic.twitter.com/F5pkBGCMdA

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 22, 2021